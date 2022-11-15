ЕР собрала пожертвования для Донбасса, Запорожской и Херсонской областей

«Единая Россия» собрала более 500 миллионов рублей пожертвований от физических и юридических лиц для Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с начала спецоперации на Украине.
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