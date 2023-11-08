В Крыму завышены цены на продукты борщевого набора

Цены на продукты так называемого борщевого набора завышены в некоторых районах Крыма. Как сообщил глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк, во время выездного мониторинга в Феодосии и Коктебеле зафиксировано отсутствие ценников на большую часть товаров и превышение рекомендуемых цен.