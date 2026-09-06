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В Индонезии дали рекомендации по защите глаз от вулканического пепла

В Индонезии дали рекомендации по защите глаз от вулканического пепла

В Индонезии в связи с активизацией вулкана местные органы здравоохранения и службы гражданской обороны обратились к жителям с рекомендациями по защите глаз от воздействия вулканического пепла.

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