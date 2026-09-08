Зима близко, Patriot далеко, Уиткофф с Кушнером отчалили: Киев спускается на ночь в метро, ждут «Искандеров» Советник Зеленского призвал киевлян готовиться к исходу из-за баллистической угрозы Радомир Маркуш Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС В утренней сводке нашего Минобороны от 7 сентября говорится о продолжении ударов возмездия по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
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