Головная структура O’Key Group S.A. может сменить место регистрации на Россию

Зарегистрированная в Люксембурге O’Key Group S.A., развивающая сети магазинов «О`кей» и «Да!», может провести редомициляцию, то есть сменить юрисдикцию компании с сохранением всех ее бизнес-структур, пишет «Ъ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии