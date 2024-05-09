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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Бездонный колодец тайн: метроидвания Animal Well на релизе заслужила восторги кр...

Бездонный колодец тайн: метроидвания Animal Well на релизе заслужила восторги кр...

Бездонный колодец тайн: метроидвания Animal Well на релизе заслужила восторги критиков и 96 % положительных обзоров в SteamКак и было обещано, 9 мая на ПК и консолях состоялся релиз Animal Well — наполненной секретами метроидвании от разработчика Билли Бассо (Billy Basso).

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