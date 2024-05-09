Бездонный колодец тайн: метроидвания Animal Well на релизе заслужила восторги кр...

Бездонный колодец тайн: метроидвания Animal Well на релизе заслужила восторги критиков и 96 % положительных обзоров в SteamКак и было обещано, 9 мая на ПК и консолях состоялся релиз Animal Well — наполненной секретами метроидвании от разработчика Билли Бассо (Billy Basso).