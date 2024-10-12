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  • Александр Маркитанов
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Школьники – мигранты бьют третьеклассника за русский флаг

Школьники – мигранты бьют третьеклассника за русский флаг

Русский Колоколъ Травля девятилетнего ребенка продолжается не первый год и защищают его только игрушки… Алексей НИКИТИН Это подмосковный город Лыткарино.

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Комментарии
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Александр Маркитанов
власть не ответит, она занята распилом бабла
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57 мин.
Семен Демин
Виновны в завозе мигрантов олигархи и рвачи помельче, которые зарабатывают на мигрантах. Им безразличны судьба России и ее народа. И пока олигархи обладают реальной властью проблема с мигрантами (как, впрочем, и другие проблемы)  решена не будет.
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57 мин.
ВУ
Варлам Устрялов
&quot;&quot;власти&quot;России - дебилы или враги России? Пусть ответят на этот вопрос.
Ответить
22 мин.

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