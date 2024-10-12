Русский Колоколъ Травля девятилетнего ребенка продолжается не первый год и защищают его только игрушки… Алексей НИКИТИН Это подмосковный город Лыткарино.
Школьники – мигранты бьют третьеклассника за русский флаг
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Маркитанов
власть не ответит, она занята распилом бабла
Ответить
57 мин.
Семен Демин
Виновны в завозе мигрантов олигархи и рвачи помельче, которые зарабатывают на мигрантах. Им безразличны судьба России и ее народа. И пока олигархи обладают реальной властью проблема с мигрантами (как, впрочем, и другие проблемы) решена не будет.
Ответить
57 мин.
ВУ
Варлам Устрялов
""власти"России - дебилы или враги России? Пусть ответят на этот вопрос.
Ответить
22 мин.
Свежие комментарии