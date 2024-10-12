Школьники – мигранты бьют третьеклассника за русский флаг

Семен Демин

Виновны в завозе мигрантов олигархи и рвачи помельче, которые зарабатывают на мигрантах. Им безразличны судьба России и ее народа. И пока олигархи обладают реальной властью проблема с мигрантами (как, впрочем, и другие проблемы) решена не будет.