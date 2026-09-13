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ИА Регнум

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ВС России нанесли удары по железнодорожным объектам для военных грузов из Европы

ВС России нанесли удары по железнодорожным объектам для военных грузов из Европы

Объекты железнодорожной инфраструктуры на западе Украины, используемые для транспортировки из Европы грузов военного назначения, атаковали российские войска.

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