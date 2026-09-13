ВС России нанесли удары по железнодорожным объектам для военных грузов из Европы

Объекты железнодорожной инфраструктуры на западе Украины, используемые для транспортировки из Европы грузов военного назначения, атаковали российские войска.
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