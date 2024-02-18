WEC. «Феррари» представила новую ливрею для гиперкара 499P

Ливрея будет использоваться на двух гиперкарах 499P в чемпионате 2024 года. По сравнению с прошлым сезоном состав двух экипажей «Феррари» остался неизменным – в одном будут выступать Джеймс Каладо, Алессандро Пьер Гвиди и Антонио Джовинацци (выиграли «24 часа Ле-Мана в прошлом году), во втором Антонио Фуоко, Никлас Нильсен и Мигель Молина.