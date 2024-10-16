Спортсмен из Зеленоградска завоевал бронзу на Кубке пяти морей НИА-Калининград

Спортсмен из Зеленоградска завоевал бронзовые медали на Кубке пяти морей. На прошедшем в Москве финале всероссийских соревнований "Кубок пяти морей" на призы Росрыболовства представители из разных городов страны показали высокий уровень мастерства.
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