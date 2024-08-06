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Захарова прокомментировала странные детали покушения на Трампа

Захарова прокомментировала странные детали покушения на Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на странности, которые сознательно могла допустить секретная служба при покушении на бывшего американского лидера Дональда Трампа.

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