Пещера Бешикли в Хатае, Турция, 1932 - 2018 гг. На первом снимке отчетливо видно, что для раскопок необходимо переместить по меньшей мере 2,5 метра грунта! Откуда взялось столько осадочных пород? Учитывая, что в Британии на глубине 60 см мы находим римские монеты.