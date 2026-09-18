Лагард лично помешала Binance получить лицензию в ЕС — WSJ

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард лично вмешалась в процесс выдачи Binance общеевропейской лицензии через Грецию и помешала бирже получить разрешение, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники и изученные документы.
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