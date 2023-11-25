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Втершаяся в доверие к незнакомцу северодвинка обчистила его квартиру

Втершаяся в доверие к незнакомцу северодвинка обчистила его квартиру

Девушку также подозревают в двух аналогичных преступлениях. Ведется следствие.На этой неделе в полицию Северодвинска с заявлением о пропаже телефона и банковской карты, с которой были совершены операции без его ведома, обратился местный житель.

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