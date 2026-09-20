Мы ещё на день ближе к завершению СВО

Ночью Киев отправил тучу дронов в сторону Москвы. Посыл понятен: «у нас выборов нет, и вам мы выборы испортим».
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