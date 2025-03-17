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Катар снижает цены на нефть на фоне конкурентной борьбы

Катар снижает цены на нефть на фоне конкурентной борьбы Катар объявил о снижении официальных отпускных цен (OSP) на свою нефть, чтобы сохранить конкурентоспособность на мировом рынке.

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