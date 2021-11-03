Политолог Бортник указал на опасность сближения США и России для Украины

Политика СегодняПолитикаПолитолог Бортник указал на опасность сближения США и России для Украины Власти США взяли курс на нормализацию отношений с Россией, что на Украине может восприниматься как предательство.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексейМатка боска ченстоховска вбила в голову украинского селюка-Все что хорошо народу России-Украине смерть.АлексейМатка боска ченстоховска вбила в голову украинского селюка-Все что хорошо народу России-Украине смерть.Комментировать
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