Политика Сегодня

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Политолог Бортник указал на опасность сближения США и России для Украины

Политолог Бортник указал на опасность сближения США и России для Украины

Власти США взяли курс на нормализацию отношений с Россией, что на Украине может восприниматься как предательство.

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Алексей
Матка боска ченстоховска вбила в голову украинского селюка-Все что хорошо народу России-Украине смерть.
Алексей
Матка боска ченстоховска вбила в голову украинского селюка-Все что хорошо народу России-Украине смерть.

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