Apple удалось выиграть патентный спор с Masimo, но сумма компенсации составила вс...

Apple удалось выиграть патентный спор с Masimo, но сумма компенсации составила всего $250Затянувшийся конфликт Apple с производителем умных часов Masimo подразумевал взаимные судебные претензии сторон, поэтому нельзя утверждать, что Apple в нём приходилось выступать только в роли ответчика.