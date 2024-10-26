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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Apple удалось выиграть патентный спор с Masimo, но сумма компенсации составила вс...

Apple удалось выиграть патентный спор с Masimo, но сумма компенсации составила вс...

Apple удалось выиграть патентный спор с Masimo, но сумма компенсации составила всего $250Затянувшийся конфликт Apple с производителем умных часов Masimo подразумевал взаимные судебные претензии сторон, поэтому нельзя утверждать, что Apple в нём приходилось выступать только в роли ответчика.

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