У берегов Одессы атаковано судно, на борту которого находились 11 граждан Азербайджана. Об этом сообщает МИД страны.
ВС РФ массово атакуют суда у берегов Одессы
Комментарии
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Галина Чужая
Наконец-то взялись за этих уродов по настоящему!!!!!👍👍👍👍
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1 м.
Геннадий Сытник
Хорошо, конечно, но есть "но"... ЧЕТЫРЕ пораженных судна в порту Одессы против СТАВОСЕМЬНАДЦАТИ пораженных судна в Азовском море. Соотношение слабое. Одно радует, на флаг регистрации и на гражданство экипажа никто не смотрит.Есть ещё Измаил. Сложно, но можно.
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1 м.
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