ВС РФ массово атакуют суда у берегов Одессы

Геннадий Сытник

Хорошо, конечно, но есть "но"... ЧЕТЫРЕ пораженных судна в порту Одессы против СТАВОСЕМЬНАДЦАТИ пораженных судна в Азовском море. Соотношение слабое. Одно радует, на флаг регистрации и на гражданство экипажа никто не смотрит.Есть ещё Измаил. Сложно, но можно.