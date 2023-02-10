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Месси должен без проблем восстановиться к 1-му матчу с «Баварией» в ЛЧ. У него небольшое растяжение

Месси должен без проблем восстановиться к 1-му матчу с «Баварией» в ЛЧ. У него небольшое растяжение

Лионель Месси может сыграть против «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Как стало известно ранее, нападающий «ПСЖ» получил повреждение задней поверхности бедра в игре Кубка Франции против «Марселя» (1:2).

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