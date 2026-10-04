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Крюков после громкого развода выбрал тишину: его жена пришла к нему устраиваться на работу

Крюков после громкого развода выбрал тишину: его жена пришла к нему устраиваться на работу

В биографии Константина Крюкова легко увидеть готовый сюжет светской хроники: внук Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой, племянник Фёдора Бондарчука, зять промышленника Вадима Варшавского.

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