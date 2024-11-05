Русская весна
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Русская весна

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Бешеный нацист наехал на блок-пост с толпой боевиков ТЦК в Одессе, где раздавали повестки (ВИДЕО)

Бешеный нацист наехал на блок-пост с толпой боевиков ТЦК в Одессе, где раздавали повестки (ВИДЕО)

Бешеный нацист наехал на блок-пост с толпой боевиков ТЦК в Одессе, где раздавали повестки.  Сначала он требовал от непонятных боевиков в военной форме показать документы, что они делать отказались.

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Комментарии
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Владимир Изосов
Одесское подплолье должно устраивать диверсии везде-где есть ТЦК!все взорвать и спалить! Боевиков и функционеров отстреливать в терактах! Все!
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15 час.
ВИ
Владимир Изосов
Ведь если парализовать деятельность ТЦК то некому будет воевать против России!
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15 час.

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