СМИ: между кораблями РФ, США и Канады произошла стычка у берегов Флориды

На этом фоне стало известно о том, что военные корабли РФ прибудут на Кубу 12 июня. Возле берегов Флориды, недалеко от Ки-Ларго, наблюдается напряженное противостояние между кораблями ВМФ РФ и судами США и Канады.
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