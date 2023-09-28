Глава ГУР Буданов: большая часть контрнаступления ВСУ "проходит пешком"

Большая часть контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас "проходит пешком", заявил в интервью американской газете The Wall Street Journal руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
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