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Три человека погибли в результате стрельбы в Техасе

Три человека погибли в результате стрельбы в Техасе

В городе Халтом-Сити, который расположен в американском штате Техас, произошла стрельба. Согласно последней информации сотрудников полиции, в результате случившегося погибли три человека.

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