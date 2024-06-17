Раду Казаку: "Мы понимаем проблемы Украины, но и они должны нас понять"

Состоявшийся недавно в Кишиневе диалог на уровне профильных специалистов по проблеме воды в Днестре - это хорошее подспорье для дальнейшей совместной работы, и в конце июня молдавская сторона примет участие в заседании украинской Межведомственной комиссии в Киеве.