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Олимпийский чемпион Александр Легков выиграл забег «За дружбу в спорте» на ВЭФ

Олимпийский чемпион Александр Легков выиграл забег «За дружбу в спорте» на ВЭФ

Олимпийский чемпион Александр Легков 3 сентября выиграл в традиционном забеге, открывающим первый день основной программы Восточного экономического форума (ВЭФ) и отдал свой кубок за победу 14-летней девочке, которая опередила многих мужчин, но не могла претендовать на награды из-за возраста.

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