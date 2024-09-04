Олимпийский чемпион Александр Легков выиграл забег «За дружбу в спорте» на ВЭФ

Олимпийский чемпион Александр Легков 3 сентября выиграл в традиционном забеге, открывающим первый день основной программы Восточного экономического форума (ВЭФ) и отдал свой кубок за победу 14-летней девочке, которая опередила многих мужчин, но не могла претендовать на награды из-за возраста.