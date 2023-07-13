Daily Moscow

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Цена российской нефти Urals приблизилась к ценовому потолку в 60 долларов за баррель

Цена российской нефти Urals приблизилась к ценовому потолку в 60 долларов за баррель

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на ценовое агентство Argus, стоимость российского экспортного сорта нефти Urals в порту Новороссийска составила 59,98 долларов за баррель, практически сравнявшись с потолком в 60 долларов, установленным Западом.

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