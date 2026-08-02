В Самарской области продолжают тушить пожар на складе Wildberries

В Самарской области продолжают устранять последствия атаки на логистический центр Wildberries. Как сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, на месте развернули оперативный штаб, пожар тушат экстренные службы.
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