Как правильно ухаживать за волосами: 7 шагов комплексного ухода

Уход за волосами в домашних условиях может быть не менее эффективен, чем салонные процедуры. Для этого нужно лишь правильно подобрать средства для ухода за кожей головы и прядями, а затем соблюдать все этапы.
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