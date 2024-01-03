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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Газманов о пении Загитовой и Трусовой: «Если человек хочет пробовать что-то новое, пусть поет. Я только за! Я сам бывший спортсмен»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в феврале спела в дуэте с Zivert. Серебряный призер Игр Александра Трусова в декабре выпустила трек «Я не кукла» совместно с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.

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