Газманов о пении Загитовой и Трусовой: «Если человек хочет пробовать что-то новое, пусть поет. Я только за! Я сам бывший спортсмен»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в феврале спела в дуэте с Zivert. Серебряный призер Игр Александра Трусова в декабре выпустила трек «Я не кукла» совместно с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.