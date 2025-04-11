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Царьград

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Голливудские гонорары Юры Борисова, отмена спектакля Чулпан Хаматовой: новости культуры за 11 апреля

Голливудские гонорары Юры Борисова, отмена спектакля Чулпан Хаматовой: новости культуры за 11 апреля

Рассказываем, что произошло в сфере культуры 11 апреля.Отмена спектакля Хаматовой в Тбилиси В театре имени А.

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