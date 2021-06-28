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Помощник Мишустина поведет «Яблоко» в Госдуму вместо Явлинского. Инсайд URA.RU

Помощник Мишустина поведет «Яблоко» в Госдуму вместо Явлинского. Инсайд URA.RU

Игорь Артемьев хочет стать депутатом Госдумы РФ Экс-глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, помощник премьера Михаила Мишустина Игорь Артемьев является главным кандидатом на роль лидера списка «Яблока» на выборах в Госдуму-2021.

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