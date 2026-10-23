«Это неприемлемо». Макс Ферстаппен раскритиковал трассу Формулы 1 в ОстинеОткрытый источникЧетырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен раскритиковал состояние трассы в Остине, где в предстоящие выходные пройдёт Гран При США.