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Царукян − о плане на бой с Махачевым: «Замедлить его и не давать бороться»

«Мой план на бой с Исламом? Хочу сделать его медленным. Чувствую, что быстрее него, подвижнее. С ним нельзя входить в клинч, нужно нащупать свою дистанцию, боксировать с ним, не давать бороться», − сказал легковес UFC Арман Царукян.

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