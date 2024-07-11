НАТО планирует разработать рекомендации по подходу к РФ к саммиту 2025 года

НАТО собирается разработать рекомендации по стратегическому подходу к России к следующему саммиту альянса, который запланирован на 2025 год в Гааге, говорится в итоговой декларации саммита НАТО в Вашингтоне.
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