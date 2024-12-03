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Спички - не игрушка

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Оппозиция толкает Абхазию к энергетической катастрофе. Дальше – отрыв от России

Оппозиция толкает Абхазию к энергетической катастрофе. Дальше – отрыв от России

Абхазия находится на грани энергетического коллапса, но оппозиция, которая фактически захватила контроль над госаппаратом и депутатским корпусом, продолжает диктовать свою волю, призывая полностью и окончательно отказаться от инвестиционного соглашения с Россией.

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