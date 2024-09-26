Коробченко: Татарстан получил стратегического партнёра в лице СИБУРа

Три года назад в истории татарстанской нефтехимии произошла знаковая дата — 24 сентября было заключено соглашение между СИБУРом и ТАИФом, по которому в состав холдинга вошли «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим».
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