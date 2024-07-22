БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Видит Бог и судит». Как власть и собственность раскололи Церковь

«Видит Бог и судит». Как власть и собственность раскололи Церковь

«Встреча Готфрида Бульонского с императором Алексеем I Комнином». Художник Александр Эсс Религиозные споры Ещё до 1054 года между двумя столицами христианского мира Римом и Константинополем неоднократно происходили споры.

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