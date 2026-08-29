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Пенсионерке из Подмосковья придется выплачивать долги три тысячи лет

Пенсионерке из Подмосковья придется выплачивать долги три тысячи лет

"112" Долг почти в 1,5 миллиарда рублей внезапно обрушился на обычную подмосковную пенсионерку. Сама того не подозревая, по документам, она стала хозяйкой целой бизнес-империи.

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