«В родную гавань»: когда Россия сможет освободить Одессу

Иван Иваныч

Взятие Одессы очень сложный вопрос. Есть ли у нас воен. начальники которые смогут спланировать такую операцию? Есть ли все ресурсы для такой операции. Смогут ли нашу операцию поддержать изнутри самого города? Если применить тактику ВОВ, то есть опасение, что такая операция сможет затянуться. Как сработает разведка? и прочая и прочая... Много вопросов, а уже эту тему так муссируют.