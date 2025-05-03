Вопрос освобождения Одессы от власти киевского режима остается ключевым в украинском конфликте. Интервью помощника президента РФ Николая Патрушева и оценки бывшего командующего силами НАТО Уэсли Кларка подчеркивают стратегическую важность населенного пункта.
«В родную гавань»: когда Россия сможет освободить Одессу
Комментарии
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vasilij kostin
поживём и увидем.
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11 час.
людмила михайлик
Одессу возьмём,она наша
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10 час.
Иван Иваныч
Взятие Одессы очень сложный вопрос. Есть ли у нас воен. начальники которые смогут спланировать такую операцию? Есть ли все ресурсы для такой операции. Смогут ли нашу операцию поддержать изнутри самого города? Если применить тактику ВОВ, то есть опасение, что такая операция сможет затянуться. Как сработает разведка? и прочая и прочая... Много вопросов, а уже эту тему так муссируют.
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35 мин.
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