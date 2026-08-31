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Одна карта на разные случаи жизни: как за 25 лет изменилась карта москвича

Одна карта на разные случаи жизни: как за 25 лет изменилась карта москвича

Есть городские сервисы, которыми пользуются почти автоматически. Турникет в метро, проход в школу, запись в поликлинике, библиотечный билет – в обычный день человек редко задумывается, какие информационные системы стоят за каждым из этих действий.

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