Одна карта на разные случаи жизни: как за 25 лет изменилась карта москвича

Есть городские сервисы, которыми пользуются почти автоматически. Турникет в метро, проход в школу, запись в поликлинике, библиотечный билет – в обычный день человек редко задумывается, какие информационные системы стоят за каждым из этих действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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