В Guardian раскрыли планы США на Европу - центр тяжести с Франции и Германии перейдет на Польшу

Из-за желания Вашингтона ослабить лидеров, а также намерения перенести центр геополитической тяжести в Восточную Европу, Париж и Берлин рискуют лишиться своих ключевых позиций в ЕС, пишет Guardian - публикуем полный текст статьи в западной прессе.