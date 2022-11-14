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В Guardian раскрыли планы США на Европу - центр тяжести с Франции и Германии перейдет на Польшу

В Guardian раскрыли планы США на Европу - центр тяжести с Франции и Германии перейдет на Польшу

Из-за желания Вашингтона ослабить лидеров, а также намерения перенести центр геополитической тяжести в Восточную Европу, Париж и Берлин рискуют лишиться своих ключевых позиций в ЕС, пишет Guardian - публикуем полный текст статьи в западной прессе.

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