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Бензин «Евро-2» разрешили продавать на российских АЗС с 1 сентября

Бензин «Евро-2» разрешили продавать на российских АЗС с 1 сентября

Постановление правительства России, разрешающее продажу на АЗС топлива с экологическим классом начиная от «Евро-2», вступило в силу с 1 сентября 2026 года.

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