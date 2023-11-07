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Токаев заявил, что Казахстан готов к увеличению объема транспорта газа из России

Токаев заявил, что Казахстан готов к увеличению объема транспорта газа из России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью газете "Известия", что Казахстан стремится полностью использовать свой транзитный потенциал и готов увеличить объемы транспортировки российского газа.

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