Токаев заявил, что Казахстан готов к увеличению объема транспорта газа из России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью газете "Известия", что Казахстан стремится полностью использовать свой транзитный потенциал и готов увеличить объемы транспортировки российского газа.
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