Открыта «горячая линия» Секретариата парламента по вопросам борьбы с коррупцией

Секретариат парламента Молдовы запустил специализированную антикоррупционную «горячую линию». Лица, обладающие информацией о возможных фактах коррупции со стороны сотрудников Секретариата парламента, смогут сообщить о них по телефону 022 820 400.
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