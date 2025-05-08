Бастрыкина заинтересовал инцидент с вырубкой деревьев на аллее памяти в Леонихе

Неизвестные срубили саженцы на аллее в преддверии Дня Победы.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждёт доклад о расследовании инцидента в подмосковной деревне Леониха, где неизвестные вырубили деревья на аллее памяти.