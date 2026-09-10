Пожары в порту и театре: раскрыты детали атаки БПЛА на Махачкалу

Утром 10 сентября в Дагестане объявили опасность атаки беспилотников. МЧС республики предупредило жителей об угрозе в 06:30.
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