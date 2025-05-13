Россиян предупредили, какими данными ни с кем нельзя делиться

Россиянам не следует раскрывать финансовую информацию, коды аутентификации, личные данные и документы, чтобы не стать жертвой мошенников, сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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