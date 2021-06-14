Слово и дело

9 240 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Немо
    не нужно точно также, узкоглазых нужно топить, они по другому не поймут...Военный эксперт Л...
  • Вера смелых
    Не верю, что закрыл границу, что перехватили там беспилотник, и в попытку отрезать язык Азаренку не верю. Не верю! Гд...Лукашенко закрыл ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Свободу Северной Ирландии и Шотландии от Английской короны... А Россия поможет им в освободительном движении... А зао...Меркель призвала ...

Юрист Фурина дала советы по избавлению от назойливой телефонной рекламы

Юрист Фурина дала советы по избавлению от назойливой телефонной рекламы

Бороться со звонками незнакомцев можно при помощи Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин объяснил, что для этого необходимо «отправить текст сообщения или номер телефона в специальный сервис».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх