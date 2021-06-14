Юрист Фурина дала советы по избавлению от назойливой телефонной рекламы

Бороться со звонками незнакомцев можно при помощи Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин объяснил, что для этого необходимо «отправить текст сообщения или номер телефона в специальный сервис».